Аваков розповів подробиці затримання заступника начальника Львівської митниці

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Правоохоронці задокументували численні факти хабарництва, коли митники перебували на посадах Львівської митниці

Злочинна група у складі в.о.начальника обласної митниці, двох його заступників, а також начальника митного посту намагалася надати хабар оперативникам управління захисту економіки у Львівській області, Нацполіції та прокурору військової прокуратури.

Про це Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook,

Аваков зазначив, що правоохоронці задокументували численні факти хабарництва, коли митники перебували на посадах Львівської митниці.

«Після того, як, 19 січня, співробітники управління захисту економіки Львівщині та військової прокуратури затримали одного з керівників Львівської митниці, його подільники були переведені на рівнозначні посади до прикарпатської митниці, де вони і продовжили свою злочинну «справу». Схема полягала у налагодженій системі збору кошті від низу до верху, від нищої ланки до керівництва. Коли викриті високопосадовці зрозуміли, що їм не вдасться уникнути відповідальності, вирішили домовитися з правоохоронцями. Ціна питання, на їх думку, більше мільйона гривень», — написав він.

Аваков додав, що наразі тривають обшуки.

Нагадаємо, вночі 17 березня, заступник начальника Львівської митниці ДФС України намагався дати хабар військовому прокурору Львівського гарнізону у розмірі 40 тис. доларів.