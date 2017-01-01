Аваков розповів, що насправді стоїть за блокадою Донбасу

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Арсен Аваков

Міністр підкреслив, що сотні тисяч людей, які працюють на підприємствах, можуть залишитися без роботи

Продовження блокади на Донбасі неминуче призведе до економічних втрат, за блокуванням вбачаються політичні амбіції, вирішити ситуацію можна тільки в сфері публічної комунікації, переконаний міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише «Інтерфакс-Україна».

Аваков зазначив, що підприємства ДТЕК у минулому році перерахували до держбюджету України 36,1 млрд грн податків, оборот між комплексом підприємств відбувається в українській національній валюті, таким чином, гроші не йдуть за межі України. Глава МВС відзначив важливість розуміння суті економічної складової проблеми і закликав учасників блокади до здорового глузду. «А нічого, що ми закриваємо вугілля зі своєї окупованій території від наших українських громадян, в той час як від РФ продовжуємо спокійно отримувати вугілля 10 млн тонн на рік? Про це ніхто не пам'ятає? А нічого взагалі, що ми купуємо у Словенії з реекспорту газ насправді російський», - нагадав він.

Міністр підкреслив, що сотні тисяч людей, які працюють на підприємствах, можуть залишитися без роботи.

Глава МВС також переконаний, що питання підтримки або непідтримки блокади штучно розділяє суспільство на різних рівнях, розхитує ситуацію всередині країни і дає підстави для ескалації конфлікту ззовні. «Мені дуже важливо, щоб кожен, хто називає себе українським патріотом, уважно зважив всі... Цю ситуацію треба зрозуміти. І ті, хто зараз грають на цьому, надходять нечесно по відношенню до країни в цілому», - підкреслив Аваков.

Що стосується безпосередньо роботи поліції на місці, то, за словами глави відомства, вона зводиться до забезпечення правопорядку. Міністр запевнив, що не допустить провокацій і перекриття доріг, сполучних українські позиції у бойовій зоні.

Аваков вважає, за розхитуванням питання блокади на Донбасі криється політичний інтерес окремих людей. «Хто це придумав в морози починати таку акцію? Це так зручно, тому що потрапляє під річницю Майдану? Тут тільки політичні амбіції. Все», - сказав він.

Говорячи про те, яким чином можна врегулювати ситуацію та зняти напругу в суспільстві, Аваков підкреслив: «Вважаю, що цей процес треба дозволити виключно у сфері публічної комунікації».