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    Аваков розповів, що заважає прийняттю закону про вільний обіг зброї

    • Сьогодні, 14:27
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    Глава МВС Арсен Аваков
    Глава МВС Арсен Аваков

    Міністр заявив, що більшість українців проти прийняття закону про вільний обіг зброї

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що для прийняття в Україні закону про вільний обіг зброї існує багато перешкод.

    Про це він сказав сьогодні на брифінгу в Запоріжжі.

    «Існує дуже багато перешкод для прийняття парламентом України закону про вільний обіг зброї. В першу чергу, статистика свідчить: більшість громадян України проти цього рішення», - заявив міністр.

    «Крім того, це випадки застосування зброї зараз, які вказують на те, що для прийняття такого закону необхідно дуже багато врахувати для того, щоб зброя у жодному разі не потрапила до рук осіб з нестабільною психікою, злочинців, людей із залежностями і з психічними розладами», - заявив Аваков.

    Водночас він зазначив, що без урахування всіх цих даних прийняття закону про вільний обіг зброї неприпустимо.

    Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський заявив днями, що депутати готують законопроект про вільний обіг зброї в Україні. Він висловив надію, що восени цей законопроект буде внесено на розгляд до Ради.

    МВС Арсен Аваков зброя закон
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