Аваков розповів, за яких умов МВС може обійтися без бюджетних коштів

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Кількість порушень ПДД, кількість штрафів, які громадяни мають платити за правопорушення, лякає Авакова

Тестова система відеоспостереження за правопорушеннями на дорогах продемонструвала: кількість порушень така, що за умови повноцінного запуску системи коштів від сплачених українцями штрафів вистачить для утримання Міністерства внутрішніх справ. Про це в ефірі телеканалу «Україна» розповів глава МВС Арсен Аваков.

«Кількість цих порушень, кількість штрафів, які громадяни мають платити за правопорушення, жахає. Я так подумав, що якщо ми це запровадимо по всій країні – а це від двох до пʼяти тисяч точок контролю – то непотрібно жодного бюджету МВС, нам цього вистачить, щоб розвиватися далі», – сказав А.Аваков.

Разом із тим, він сподівається, що коли система контролю буде запроваджена, кількість порушень суттєво зменшиться. Водночас, за словами міністра, запровадження системи потребує значних фінансових вкладень.

«Ми розцінюємо цю суму, як дуже велику, десь мільярд доларів на всю систему по країні. Охочі вкласти ці кошти є, і їх велика кількість, адже приватні компанії хочуть заробити на цьому, отримуючи відсотки з надходжень. Ми плануємо залучити потужну міжнародну банківську структуру, яка нам порадить, якого інвестора краще обрати і отримати найкращі умови», – розповів міністр.

За його словами, система має «запроваджуватися поступово: має бути механізм фіксації, механізм оскарження і механізм стягнень».





Джерело: УНН