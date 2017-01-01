Аваков: Слідство перевіряє всі матеріали справи Шеремета через помилку слідчого

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Павло Шеремет

Глава МВС розповів про помилку у справі Шеремета

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що один з учасників розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета припустився помилки, яка змушує почати перевірку всіх матеріалів справи.

Про це Аваков повідомв в ефірі програми «Лівий берег».

«Мала місце ситуація, при якій була допущена одним із співробітників технічна або, скажемо так, інша недбалість, яка, на мій погляд, ні на що істотно не вплинула. Але наявність такої недбалості в одному випадку з майже 2 тисяч змусила нас повністю переробити весь масив заново, перевіряючи кожен з фактів, і ми зараз цим зайняті», — сказав міністр.

Також він зазначив, що журналістам, які проводили власне розслідування і виявили додаткові факти, повинні були поділитися цією інформацією зі слідством.

#Аваков: Одним із співробітників була допущена помилка у справі Шеремети pic.twitter.com/jhL5HEgejw — 24 канал (@24tvua) 25 травня 2017 р.

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

В середу екс-глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе зізналася, що не знала про факти, оприлюднені у розслідувані ЗМІ стосовно вбивства Шеремета.

У фільмі повідомляється, що колишнього чи теперішнього співробітника СБУ Ігоря Устименка було помічено на відео з камер спостережень у ніч перед убивством журналіста Павла Шеремета.

Глава СБУ згодом уточнив, що Устименка було звільнено з лав служби 29 квітня 2014 року за станом здоров'я.

Устименко прибув на допит 15 травня.

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