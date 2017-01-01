Аваков вважає, що керівництво Антимонопольного комітету треба відправити у відставку

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Арсен Аваков Фото: Главком

Глава МВС обурився, що очільник АМКУ під час обшуків перебував у від'їзді

У результаті розслідування проти Антимонопольного комітету у справі несплати податків та виведення грошей за кордон ТОВ «Тедіс Україна» українці мають право вимагати відставки керівництва АМКУ.

Про це заявив міністр МВС Арсен Аваков.

«Нас по-злому веселить той факт, що сьогодні на роботі відсутній глава Антимонопольного комітету Терентьєв, у від'їзді. Його заступник Сидоренко, яка вела антимонопольну справу проти мегаполіса «Тедіс» сьогодні теж неочікувано у відрядженні. Ще один заступник у відпустці. І так далі. Я думаю, що відпустка для цих людей має бути продовжена. У результаті цього розслідування суспільство і всі ми маємо право вимагати відставки керівництва Антимонопольного комітету», - сказав Аваков.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура сьогодні вранці прийшла з обшуками в будівлю Антимонопольного комітету. У той же час генпрокурор Юрій Луценко повідомив в Facebook про проведення обшуків у справі монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів Tedis Ukraine та розкриття схеми особливо великого ухилення від сплати податків і виведення грошей за кордон, у тому числі для фінансування тероризму.

Як повідомив Луценко, силивики в АМКУ вилучали документи по справі компанії Tedis Ukraine. Про це під час брифінгу повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«В АМКУ вранці до початку робочого дня без застосування спецназу зайшли слідчі для вилучення документів, що свідчать про сприяння монопольному становищу та невжиття передбачених законом дій керівництвом АМКУ. Справа в тому, що ряд інших українських компаній, які хотіли б займатися дистрибуцією тютюнових виробів, зверталися до АМКУ з метою змусити виробників сигарет зруйнувати монополію і співпрацювати з іншими дистриб'юторами.

Незважаючи на свої обов'язки, керівництво АМКУ не вдавався до таких заходів з демонополізації ринку, ніж на думку слідства, сприяло монопольному становищу компанії Мегаполіс Tedis Ukraine», - розповів Луценко.