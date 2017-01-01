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    Аваков: Замах на Геращенка - елемент у ланцюзі подібних злочинів

    • Сьогодні, 18:32
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    Арсен Аваков
    Арсен Аваков

    У поліції й СБУ є ще багато схожих матеріалів розслідувань

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці вже не раз мали справу зі схемами, подібними до замаху на нардепа Антона Геращенка.

    Про це він написав у Фейсбуці.

    «Замах на Антона Геращенка, якому запобігла СБУ - елемент в ланцюзі низки злочинів, що утворюють систему з центром впливу поза Україною», - зазначив він.

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    За словами Авакова, Нацполіція і СБУ мають факти і матеріали розслідувань іще цілої низки епізодів, як і доконаних вбивств, так і тих, яким змогли запобігти, розроблених злочинцями за схожою схемою, зокрема й  резонансних.

    «Затримані вчора СБУ кілери продовжують ланцюг затримань останнього часу, підісланих кілерів за низкою справ, що розробляються Національною поліцією. Питання оприлюднення цих матеріалів в даний момент обговорюється в органах розслідування», - повідомив міністр.

    Раніше радник глави МВС Зорян Шкіряк заявляв, що замах на Геращенка схожий на вбивство журналіста Шеремета.

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