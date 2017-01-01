Аваков: Замах на Геращенка - елемент у ланцюзі подібних злочинів
- Сьогодні, 18:32
-
Розсилка
У поліції й СБУ є ще багато схожих матеріалів розслідувань
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці вже не раз мали справу зі схемами, подібними до замаху на нардепа Антона Геращенка.
Про це він написав у Фейсбуці.
«Замах на Антона Геращенка, якому запобігла СБУ - елемент в ланцюзі низки злочинів, що утворюють систему з центром впливу поза Україною», - зазначив він.
За словами Авакова, Нацполіція і СБУ мають факти і матеріали розслідувань іще цілої низки епізодів, як і доконаних вбивств, так і тих, яким змогли запобігти, розроблених злочинцями за схожою схемою, зокрема й резонансних.
«Затримані вчора СБУ кілери продовжують ланцюг затримань останнього часу, підісланих кілерів за низкою справ, що розробляються Національною поліцією. Питання оприлюднення цих матеріалів в даний момент обговорюється в органах розслідування», - повідомив міністр.
Раніше радник глави МВС Зорян Шкіряк заявляв, що замах на Геращенка схожий на вбивство журналіста Шеремета.