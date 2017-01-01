Аваков запропонував свій перелік товарів для торгівлі з Донбасом

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Арсен Аваков

Аваков вважає, що поставки з окупованої території слід обмежити вугіллям і продукцією для металургійного комплексу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що формально питання товарообміну з окупованою територією буде вирішене і пропонує свій перелік товарів для так званого критичного імпорту.

«Цю позицію я повторю на засіданні уряду. Вважаю, що потрібно ввести обмеження, які будуть чіткого показувати товарообіг так званого критичного імпорту», – сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Це повинно бути тільки вугілля, тільки продукти, необхідні для металургійного комплексу, і все. А в зворотний бік ми можемо собі дозволити направляти запчастини для шахтного обладнання, відповідні реагенти для забезпечення роботи», – сказав Аваков.

Міністр наголосив, що ця формула може завдати удару по чиїхось бізнес-інтересах. «Але, на мій погляд, це буде правильно, вважаю, що це треба робити найближчим часом», – додав він.

Аваков нагадав, що відповідно до своєї компетенції СБУ розробляє перелік товарів для товарообігу, який буде винесено на розгляд Кабінету міністрів. «Моя думка, яку я озвучив, радикальніша. Думаю, що формально питання обміну з цими територіями буде врегульовано. Як свого часу це питання було врегульовано з Кримом», – підсумував міністр.