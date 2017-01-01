Аваков заспокоїв водіїв: посвідчення не будуть міняти кожних п'ять років
- Сьогодні, 12:50
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Міністр запевнив, що Україна дотримуватиметься міжнародних норм у сфері оформлення водійських посвідчень
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що українцям не доведеться міняти водійські посвідчення кожних п'ять років.
Про це він написав на сторінці у Facebook.
Аваков відповідав на запитання стосовно того, що його заступниця Анастасія Дєєва заявила, що термін дії водійських прав українців скоротять відповідно до вимог ЄС.
«Є світова практика щодо водійських посвідчень, і ми будемо її дотримуватися», – відреагував Аваков.
Він заявив, що «ніяких «кожних п'ять років» не буде».
«Є чинні законні норми», – додав міністр.
Нагадаємо, вчора заступниця міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва заявила, що в Україні скоротять терміни дії водійських посвідчень.