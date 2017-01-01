  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Аваков заспокоїв водіїв: посвідчення не будуть міняти кожних п'ять років

    • Сьогодні, 12:50
    • Розсилка

    Міністр запевнив, що Україна дотримуватиметься міжнародних норм у сфері оформлення водійських посвідчень

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що українцям не доведеться міняти водійські посвідчення кожних п'ять років.

    Про це він написав на сторінці у Facebook.

    Аваков відповідав на запитання стосовно того, що його заступниця Анастасія Дєєва заявила, що термін дії водійських прав українців скоротять відповідно до вимог ЄС.

    «Є світова практика щодо водійських посвідчень, і ми будемо її дотримуватися», – відреагував Аваков.

    Він заявив, що «ніяких «кожних п'ять років» не буде».

    «Є чинні законні норми», – додав міністр.

    im578xany-qip_shot_-_screen_675

    Нагадаємо, вчора заступниця міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва заявила, що в Україні скоротять терміни дії водійських посвідчень.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ