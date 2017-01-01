Аваков заявив про погрози з Москви після арешту екс-податківців

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Глава МВС Арсен Аваков

Аваков анонсував другий етап затримань колишніх посадовців

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, після гучної спецоперації із затримання 23-х колишніх податківців часів екс-президента Віктора Януковича правоохоронці отримують погрози та дзвінки з Москви. Про це міністр заявив журналістам на відкритті сервісного центру МВС у Хмельницькому.

«На сьогодні погрози отримує військовий прокурор Анатолій Матіос та співробітники прокуратури, які були задіяні в цій операції. Чиниться шалений спротив та застосовуються спроби підкупу з метою позитивного вирішення питань, пов'язаних із затриманням (екс-податківців). Навіть отримували дзвінки із Москви», - сказав Аваков.

Разом з тим він анонсував другий етап затримань колишніх посадовців.

Також Аваков зауважив, що на сьогодні арештовані екс-податківці ще не внесли грошових застав. Термін для зарахування коштів на спецрахунок спливає у понеділок, 29 травня.

Крім того, міністр повідомив про підготовку апеляційних скарг на рішення Печерського райсуду Києва про звільнення декількох підозрюваних колишніх податківців під особисте зобов'язання.

Нагадаємо, у середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.

Суди обрали запобіжні заходи для затриманих. Сума застави для них склала 443,988 млн грн.

Джерело: УНІАН