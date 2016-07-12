Аваков заявив, що Парасюк повинен нести відповідальність за хуліганські дії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аваков назвав дії народного депутата Парасюка на блокпостах на Донбасі неприпустимими

Недоторканність народного депутата не може стати на заваді відповідальності за хуліганські вчинки, а діям нардепа Володимира Парасюка повинна бути дана правова оцінка.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Ми мали ситуацію, коли група самонадіяних молодих осіб на чолі з народним депутатом прийняли рішення протистояти поліції. І я вважаю, що це найбільша проблема, коли хтось привласнив собі право не підкорятися законам та застосовувати силу», – прокоментував міністр інцидент за участю Парасюка, який відбувся 14 березня на в’їзді до Слов’янська.

Аваков назвав дії народного депутата неприпустимими. На його думку, вони мають отримати відповідну оцінку, адже інакше виникає небезпечна для суспільства ситуація.

«Якщо суспільство з цим мириться, якщо поліція з цим мириться, то виникає ситуація, коли суспільству не потрібна поліція, суспільству не потрібен порядок, а потрібен «матрос Желєзняк» в особі пана Парасюка чи Семенченка. Але давайте визначимося – закон підтримується силами правопорядку, які уповноважені державою, або ж час від часу на вулиці буде виходити новоявлений батько Махно... який буде казати, що у нього є мандати і він тут закон», – сказав глава МВС.

Він наголосив, що »недоторканність нардепа має політичний характер: він не повинен притягатися до відповідальності за фактами його політичної діяльності, а не за фактом його хуліганських дій».

«Наведу приклад: у Сполучених Штатах і конгресменів, і сенаторів заарештовують, їх доставляють до поліцейських відділків, коли вони, наприклад, перекривають дорогу, іноді й у наручниках, там уже встановлюють особу і після проведення певної процедури відпускають. І всі знають, що ця процедура може бути до них застосована», – зазначив Аваков.

Він підкреслив, що «монополістом у застосуванні сили повинна бути держава».

«Якщо ж правоохоронець застосував силу неадекватно, то його слід притягати до відповідальності. Але брати на себе роль судді, іноді у нетверезому стані, народний депутат не має права», – сказав Аваков.