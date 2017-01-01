Аваков заявив, що відновити контроль над кордоном з Росією можна за два тижні
- Сьогодні, 14:26
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Прикордонники мають бути готовими взяти під контроль українсько-російський кордон у 2017 році
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає реальним відновлення контролю над неконтрольованою ділянкою кордону з Росією на території окупованих районів Донецької та Луганської областей протягом 2017 року.
Про це 17 січня під час колегії Держприкордонслужби заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.
За словами Авакова, в 2017 році постане завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі, а у подальшому – вже і Криму.
Цим процесом займатимуться поліцейські, гвардійці, органи юстиції, але першими вирушать прикордонники, наголосив глава МВС.
За його словами, ключовим завданням прикордонників на цей рік є повна готовність до взяття державного кордону під контроль.
«Це не моє пропагандистське висловлювання або якась ідея фікс. Це реальність, з якою нам невдовзі доведеться зіштовхнутись, і держава має розраховувати на вашу готовність до рішучих дій і волю до забезпечення цього процесу», – зазначив Аваков.
За словами очільника МВС, «це не буде довгострокова місія, адже після розробки плану і встановлення задачі протягом двох тижнів необхідно буде забезпечити контроль над державним кордоном».