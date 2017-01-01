Аваков зізнався, чому так довго тягнув зі звільненням Деканоїдзе

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Аваков, Деканоїдзе і Згуладзе

Аваков назвав Деканоїдзе і Згуладзе справжніми професіоналами

Глава МВС Арсен Аваков стверджує, що грузинські менеджери, які з ним працювали були справжніми професіоналами, правда, за його словами, робота голови Нацполіції не дуже підходила Деканоїдзе.

«Я хочу сказати комплімент грузинам – блискуча аналітика, блискучий організатор Ека Згуладзе, яка працювала зі мною майже рік (як перший заступник міністра внутрішніх справ) і зараз працює зі мною в якості радника. Це одна з найбільш підготовлених людей, компетентних», – підкреслив глава МВС.

За його словами, Хатія Деканоїдзе, коли вона на першому етапі працювала над проектним менеджментом, теж була чудовою.

«Що стосується її роботи, як голови Нацполіції, то думаю, що це все ж не було її кращою функцією. Вона, напевно як людина є створеною для іншого», – зазначив міністр.

На запитання ведучої, чому він так довго тягнув з її звільненням, Аваков зазначив, що, на його думку, всі високі державні посади – це сукупність відповідальності групи осіб.

Джерело: 24 канал