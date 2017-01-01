Аваков злякався «гетто Скрипки» і заговорив українською мовою?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арсен Аваков

Очільник МВС дуже старався говорити українською, але російського акценту поки що позбутися не зміг

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання відомства виступав українською мовою, хоча і з відчутним російським акцентом.

«Ми заслушаєм доповідь голови Національної поліції пана Князєва, який був призначений на посаду за результатами консультаційного конкурсу, який проводило міністерство. За моєю пропозицією прем'єр-міністр вніс цю кандидатуру на розгляд уряду», – промовив він.

Аваков також нагадав, що з Князєвим укладено контракт на п'ять років.

Як повідомлялось, Аваков подав електронну декларацію про своє майно і доходи за 2016 рік, в якій задекларував колекції картин, книг, монет, марок зброї, вина і дві кіпрські компанії. Серед картин вказано картину Сергія Васильківського «Вечір на Дінці», 11 картин художника Вачагана Наразяна, картину Н.І. Клягіна «Сумна пора», спільно з дружиною він володіє картиною художника Ю.М. Шкодовського «Ельф-Лудильщик», картиною з бісеру XVIІІ століття, літографією Пабло Пікассо, гравюрою німецького художника Карла Плюкебаума «Та, що сидить на кріпосній стіні», колекцією картин з батику, іконою «Микола Чудотворець» XVI-XVIІ століть, іконою О. Поступнова «Мадонна», картиною художника Попова «Портрет жінки», іконою Казанської Божої матері орієнтовно XVIІІ століття, колекцією картин В.І. Ковтуна, картиною Соллер Мун «Будинок у передгір'ї».