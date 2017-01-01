Аваков злякався «гетто Скрипки» і заговорив українською мовою?
- Сьогодні, 13:01
-
Розсилка
Очільник МВС дуже старався говорити українською, але російського акценту поки що позбутися не зміг
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання відомства виступав українською мовою, хоча і з відчутним російським акцентом.
«Ми заслушаєм доповідь голови Національної поліції пана Князєва, який був призначений на посаду за результатами консультаційного конкурсу, який проводило міністерство. За моєю пропозицією прем'єр-міністр вніс цю кандидатуру на розгляд уряду», – промовив він.
Аваков також нагадав, що з Князєвим укладено контракт на п'ять років.
Як повідомлялось, Аваков подав електронну декларацію про своє майно і доходи за 2016 рік, в якій задекларував колекції картин, книг, монет, марок зброї, вина і дві кіпрські компанії. Серед картин вказано картину Сергія Васильківського «Вечір на Дінці», 11 картин художника Вачагана Наразяна, картину Н.І. Клягіна «Сумна пора», спільно з дружиною він володіє картиною художника Ю.М. Шкодовського «Ельф-Лудильщик», картиною з бісеру XVIІІ століття, літографією Пабло Пікассо, гравюрою німецького художника Карла Плюкебаума «Та, що сидить на кріпосній стіні», колекцією картин з батику, іконою «Микола Чудотворець» XVI-XVIІ століть, іконою О. Поступнова «Мадонна», картиною художника Попова «Портрет жінки», іконою Казанської Божої матері орієнтовно XVIІІ століття, колекцією картин В.І. Ковтуна, картиною Соллер Мун «Будинок у передгір'ї».