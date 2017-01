Аварія потяга в Нью-Йорку: кількість постраждалих зросла до 103

У нью-йоркському районі Бруклін зійшов з рейок пасажирський потяг

Кількість постраждалих внаслідок сходження пасажирського потяга з рейок у нью-йоркському районі Бруклін зросла до 103 осіб.

Про це повідомляє пожежна служба Нью-Йорка.

«Надійшла інформація про 103 постраждалих в результаті сходження потяга з рейок на станції Atlantic Terminal. Всі травми постраждалих не становлять загрози для життя», — йдеться в повідомленні.

103 injuries reported at scene of Atlantic Terminal LIRR train derailment, all non-life-threatening pic.twitter.com/t5p78cAFlU