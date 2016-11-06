Аварія потяга в Нью-Йорку: кількість постраждалих зросла до 103
- Вчора, 22:48
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У нью-йоркському районі Бруклін зійшов з рейок пасажирський потягКількість постраждалих внаслідок сходження пасажирського потяга з рейок у нью-йоркському районі Бруклін зросла до 103 осіб.
Про це повідомляє пожежна служба Нью-Йорка.
«Надійшла інформація про 103 постраждалих в результаті сходження потяга з рейок на станції Atlantic Terminal. Всі травми постраждалих не становлять загрози для життя», — йдеться в повідомленні.
103 injuries reported at scene of Atlantic Terminal LIRR train derailment, all non-life-threatening pic.twitter.com/t5p78cAFlU— FDNY (@FDNY) 4 січня 2017 р.
Нагадаємо, у нью-йоркському районі Бруклін зійшов з рейок пасажирський потяг компанії Long Island Rail Road (LIRR).