Аварія на вугільній шахті у Китаї забрала життя 18 людей

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Рятувальна операція

Рятувальникам вдалося підняти на поверхню живих 37 шахтарів

У Китаї в результаті аварії на вугільній шахті загинули 18 осіб.

Про це повідомила місцева влада, передає Xinhua.

Як зазначає агентство, інцидент стався у селищі Хуанфенцяо в провінції Сичуань на півдні Китаю. У шахті стався витік газу, коли під землею працювали 55 гірників. Рятувальникам вдалося підняти на поверхню 37 з них, врятовані шахтарі були госпіталізовані.

Згідно з попередньою інформацією, люди, які працювали в шахті, отруїлися отруйним газом.

«Главком» раніше повідомляв, що 35 людей стали жертвами вибуху на вугільній шахті в іранській провінції Голестан, ще близько 30 осіб постраждали.

Сильний вибух стався в середу на вугільній шахті «Заместане Юрт» поблизу міста Азадшахр в північно-східній іранській провінції Голестан. На глибині 1,8 тис. м опинилися заблокованими кілька десятків гірників.

Джерело: РБК-Україна