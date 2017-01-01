Аварія судна в Чорному морі може призвести до екологічної катастрофи

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Суховантаж «Герої Арсеналу»

У трюмах судна може перебувати до 30 тонн нафтопродуктів

Губернатор Кубані Веніамін Кондратьєв проведе в середу в Анапі екстрену нараду у зв'язку з катастрофою суховантажу «Герої Арсеналу». Будуть розглянуті в тому числі питання екологічної безпеки, так як у трюмах судна може перебувати до 30 тонн нафтопродуктів, повідомляє прес-служба адміністрації Краснодарського краю.

«Окрім надання допомоги потерпілим, будуть розглянуті і питання екологічної безпеки. За інформацією ГУ МНС РФ по Краснодарському краю, в трюмах суховантажу може перебувати до 30 тонн нафтопродуктів», - йдеться в повідомленні .

У нараді візьмуть участь віце-губернатори, начальник ГУ МНС Росії по Краснодарському краю Олександр Тарарикін, керівники профільних міністерств і відомств.

«Шторм ускладнює пошук людей. Можливо, будуть питання і екологічного характеру. Терміново збираємося в Анапі на селектор з НС», - написав Кондратьєв в Twitter.

Як повідомляв «Главком», у Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту.

Згідно з попередніми даними, на борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців. МЗС України підтвердило інформацію про 9 громадян України на судні.

Неофіційно повідомлялося, що п'ятьох знайшли живими, пошуки інших тривають. Тоді як згідно з офіційними даними Головного управління МНС по Республіці Крим «врятована одна людина, інші поки вважаються безвісти зниклими». Врятований - український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

Турецька компанія «Gunes shipping» з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

Джерело: РИА НОВОСТИ