Аварійність на дорогах залишається критичною у 10 регіонах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській і Луганській областях зафіксовано критичний рівень аварійності

Станом на сьогодні критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у десяти регіонах України та ще в дев’яти областях рівень аварійності залишається високим.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України.

За минулу добу критичною за рівнем аварійності є ситуація у десяти регіонах України. Зокрема, у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській і Луганській областях зафіксовано критичний рівень аварійності. Ще в дев’яти областях рівень аварійності залишається високим.

Крім того, в Одеській області на автошляхах Р-55 та Р-71 обмежено рух автотранспорту.

Нагадаємо, рятувальники направили на розчищення автошляхів 2170 одиниць техніки.