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    Аварійність на дорогах залишається критичною у 10 регіонах

    • Сьогодні, 10:34
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    У Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській і Луганській областях зафіксовано критичний рівень аварійності

    Станом на сьогодні критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у десяти регіонах України та ще в дев’яти областях рівень аварійності залишається високим.

    Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України.

    За минулу добу критичною за рівнем аварійності є ситуація у десяти регіонах України. Зокрема, у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській і Луганській областях зафіксовано критичний рівень аварійності. Ще в дев’яти областях рівень аварійності залишається високим.

    Крім того, в Одеській області на автошляхах Р-55 та Р-71 обмежено рух автотранспорту.

    Нагадаємо, рятувальники направили на розчищення автошляхів 2170 одиниць техніки.

     

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