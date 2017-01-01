  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Авдіївці повернули світло

    • Сьогодні, 15:18
    • Розсилка
    Відновлення електропостачання Авдіївки
    Відновлення електропостачання Авдіївки

    У середу зранку підключатимуть до електропостачання Донецьку фільтрувальну станцію

    В Авдіївці, яка розташована поблизу лінії розмежування в Донецькій області, відновили електропостачання. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Щойно в Авдіївці відновили лінію електропостачання. Доповів про це президенту України. Струм подали на місто і на коксохім», – написав він.

    Читайте також

    Жебрівський повідомив, що в середу, 8 березня, зранку підключатимуть до електропостачання Донецьку фільтрувальну станцію.

    «На сьогодні вода у міських резервуарах ще є і місто воду отримує», – зазначив він.

    Нагадаємо, загострення ситуації в Авдіївці розпочалось з 27 січня. З цього часу у місті внаслідок обстрілів загинуло п’ять мирних жителів, дістали поранення 13 осіб, пошкоджено 301 будинок та 67 квартир у багатоповерхових будинках.

    Увечері 5 березня внаслідок обстрілу бойовиків Авдіївку знову було знеструмлено. Також без електропостачання залишилася Донецька фільтрувальна станція.

    Читайте також
    АТО Донбас Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ