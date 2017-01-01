Авдіївці повернули світло
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Запуск Донецької фільтрувальної станції планується 17 березня при наявності гарантій безпеки працівників
У четвер, 16 березня, електропостачання Авдіївки Донецької області повністю відновлено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.
На даний час вода з Донецької фільтрувальної станції надходить населенню самопливом, також є запас питної води в резервуарі (4 000 куб. м).
Запуск Донецької фільтрувальної станції планується 17 березня при наявності гарантій безпеки працівників.
14 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ, внаслідок чого припинено електропостачання м. Авдіївка, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.
Раніше повідомлялося, що під час обстрілу Авдіївки бойовики влучили в житловий будинок.