Авдіївка через обстріл бойовиків знов залишилася без світла

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Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу

Станом на 7 годину 16 березня централізоване електропостачання в Авдіївці відсутнє, передає прес-служба ДСНС.

«Станом на 7 год. 16 березня централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тис. чоловік, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м.куб.», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 8 генераторів ДСНС.

В ДСНС нагадали, що 14 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ, внаслідок чого припинено електропостачання м. Авдіївка, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.

Раніше повідомлялося, що під час обстрілу Авдіївки бойовики влучили в житловий будинок.