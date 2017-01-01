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    Авдіївка досі залишається без централізованого водопостачання

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    Донецька фільтрувальна станція
    Донецька фільтрувальна станція

    На Донецькій фільтрувальній станції відсутнє світло

    Авдіївка на Донеччині досі залишається без централізованого водопостачання. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину 6 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою Авдіївку, відсутнє.

    «Залишок запасу води в міському резервуарі складає 3 тис. м. куб. Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників», - зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, 2 травня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Через це зупинилася подача води в міста Авдіївка, частково Донецьк і Ясинувата, селища Верхнеторецьке, Червоний Партизан, села Василівка і Крута Балка.

    Станом на 7 годину 5 травня запаси води в міському резервуарі Авдіївки становили 4 тисячі кубічних метрів.

    Минулої доби російсько-окупаційні війська зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гатили по захисниках Авдіївки.

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