Авдіївка готується до можливої евакуації - Жебрівський

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В передмісті Авдіївки розгортаються намети для обігріву

В Авдіївці готуються до можливої евакуації людей через відсутність водо-, електро- і теплопостачання.

Про це у Фейсбуці написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Скоординували дії керівників міст і районів області на випадок можливої евакуації мешканців Авдіївки. Станом на зараз, впродовж дня можемо евакуювати до 8 тисяч осіб. Міста області, станом на зараз, готові прийняти до 9 тис осіб. У дитячих закладах області готові в будь-який момент прийняти понад тисячу дітей. На під'їзді до міста близько 10 тонн продуктів харчування. Військові надали додаткові польові кухні», - написав Жебрівський.

Як повідомлялося, 30 січня через те, що бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.

У місті оголошено надзвичайний стан.

Нагадаємо, Україна звернулася з листом до генсекретаря ООН через ситуацію в Авдіївці.

Обстріли Авдіївки можуть припинитися на сім годин: у місто їде ОБСЄ.