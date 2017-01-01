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    Авдіївка готується до можливої евакуації - Жебрівський

    • Сьогодні, 09:10
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    В передмісті Авдіївки розгортаються намети для обігріву

    В Авдіївці готуються до можливої евакуації людей через відсутність водо-, електро- і теплопостачання.

    Про це у Фейсбуці написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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    «Скоординували дії керівників міст і районів області на випадок можливої евакуації мешканців Авдіївки. Станом на зараз, впродовж дня можемо евакуювати до 8 тисяч осіб. Міста області, станом на зараз, готові прийняти до 9 тис осіб. У дитячих закладах області готові в будь-який момент прийняти понад тисячу дітей. На під'їзді до міста близько 10 тонн продуктів харчування. Військові надали додаткові польові кухні», - написав Жебрівський.

    Як повідомлялося, 30 січня через те, що бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.

    У місті оголошено надзвичайний стан.

    Нагадаємо, Україна звернулася з листом до генсекретаря ООН через ситуацію в Авдіївці.

    Обстріли Авдіївки можуть припинитися на сім годин: у місто їде ОБСЄ.

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