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    Авдіївка лишилася без води, електрики і тепла через обстріли бойовиків

    • Сьогодні, 20:33
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    На підмогу терористам їде понад два десятки КамАЗів з російським спецпризначенцями

    Проросійські бойовики пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання.

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    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Щойно рашисти перебили останню лінію електропередач на Авдіївку. Знеструмлено фільтрувальну станцію та коксохім (який забезпечував теплом Авдіївку). Місто залишилось без води, без електрики і без теплопостачання», - написав він.

    Також повідомляється, що на підмогу терористам їде понад два десятки КамАЗів з російським спецпризначенцями. Про це говорять дані радіоперехоплень. 

    Про це повідомили українські волонтери у соцмережі.

    За їхніми словами неподалік Авдіївки не припиняють працювати 82-мм і 120-мм міномети. Переважно обстріл ведуть у районі промзони і малих дач.

    Нагадаємо, українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою.

    Як відомо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

    За понеділок, 30 січня, на Донбасі зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових загинуло, сімнадцять поранено і троє травмовано.

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