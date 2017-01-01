Авдіївка лишилася без води, електрики і тепла через обстріли бойовиків

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На підмогу терористам їде понад два десятки КамАЗів з російським спецпризначенцями

Проросійські бойовики пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Щойно рашисти перебили останню лінію електропередач на Авдіївку. Знеструмлено фільтрувальну станцію та коксохім (який забезпечував теплом Авдіївку). Місто залишилось без води, без електрики і без теплопостачання», - написав він.

Також повідомляється, що на підмогу терористам їде понад два десятки КамАЗів з російським спецпризначенцями. Про це говорять дані радіоперехоплень.

Про це повідомили українські волонтери у соцмережі.

За їхніми словами неподалік Авдіївки не припиняють працювати 82-мм і 120-мм міномети. Переважно обстріл ведуть у районі промзони і малих дач.

Нагадаємо, українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою.

Як відомо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

За понеділок, 30 січня, на Донбасі зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових загинуло, сімнадцять поранено і троє травмовано.