Авдіївка сьомий день залишається без світла

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Прифронтова Авдіївка Фото: УНІАН

У місті створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тисячі кв. м

Станом на ранок 4 квітня, в місті Авдіївка Донецької області відсутнє електропостачання

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС. До аварійно-відновлювальних робіт залучено від ДСНС 22 працівників та 11 одиниць техніки.

«Станом на 7:00 4 квітня централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання в місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тис. кв. м.

Об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС – залучено 9 генераторів різної потужності.

Нагадаємо, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

3 квітня, ремонтні бригади знов не змогли відновити електропостачання прифронтової Авдіївки на Донеччині через небезпеку обстрілів з боку проросійських бойовиків.

Як заявив глава Донецької обладміністрації Павло Жебровський, на Донеччині пошкоджено майже 11 тисяч об’єктів інфраструктури.