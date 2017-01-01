Авдіївка третій день залишається без світла
- Сьогодні, 08:25
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Ремонтні бригади не змогли відновити лінії електропередачі в Авдіївці Донецької області
Жителі прифронтової Авдіївки після пошкодженої бойовиками високовольтної лінії електропередач уже три дні сидять без світла.
Про це повідомляють у ДСНС.
«Станом на 7 год 31 березня централізоване електропостачання відсутнє», - йдеться в повідомленні.
Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. куб. м.
Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 8 генераторів різної потужності).
Нагадаємо, ремонтні бригади не змогли відновити ЛЕП в Авдіївці.
29 березня ввечері Авдіївка знову лишилась без світла через обстріл.
29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.