Авдіївка третій день залишається без світла

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Авдіївка без світла

Ремонтні бригади не змогли відновити лінії електропередачі в Авдіївці Донецької області

Жителі прифронтової Авдіївки після пошкодженої бойовиками високовольтної лінії електропередач уже три дні сидять без світла.

Про це повідомляють у ДСНС.

«Станом на 7 год 31 березня централізоване електропостачання відсутнє», - йдеться в повідомленні.

Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. куб. м.

Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 8 генераторів різної потужності).

Нагадаємо, ремонтні бригади не змогли відновити ЛЕП в Авдіївці.

29 березня ввечері Авдіївка знову лишилась без світла через обстріл.

29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.