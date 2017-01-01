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Електропостачання

Напередодні подача електрики була відновлена на Донецьку фільтрувальну станцію

Станом на ранок неділі Авдіївка залишається без централізованого електропостачання. Водночас на Донецьку фільтрувальну станцію подачу електрики відновили напередодні. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Станом на 7 год. 23 квітня централізоване електропостачання (в Авдіївці - Ред.) відсутнє. На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання відновлено, вода до населення подається у звичайному режимі», - йдеться у повідомленні.

Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 5 генераторів різної потужності).

Вирішується питання щодо відновлення електропостачання. До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 10 осіб. та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, українська сторона у Спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) повідомляє, що бойовики не дають гарантій безпеки для проведення аварійно-відновлювальних робіт електромережі в районі Авдіївки.

Джерело: Укрінформ