Авдіївка залишилась без електропостачання, – Жебрівський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Координаційний центр в Авдіївці з 20:00 перейшов на посилений режим роботи

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що через обстріли місто Авдіївка в суботу знову залишилось без електропостачання.

«Сьогодні близько 20:00 в Авдіївці знову пропало елекропостачання. Як у самому місті, так і на Коксохімі. Координаційний центр з 20:00 перейшов на посилений режим роботи. Готуються електрогенератори, щоб забезпечити автономною електроенергією життєво важливі об’єкти міста», – повідомив Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зараз фахівці з’ясовують причини та місце пошкодження електромереж.

«Нацполіція посилює охорону правопорядку у місті, а підрозділи ДСНС готуються до розгортання пунктів обігріву», – додав Жебрівський.