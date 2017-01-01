Авдіївка залишилась без електропостачання, – Жебрівський
- Сьогодні, 21:55
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Координаційний центр в Авдіївці з 20:00 перейшов на посилений режим роботи
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що через обстріли місто Авдіївка в суботу знову залишилось без електропостачання.
«Сьогодні близько 20:00 в Авдіївці знову пропало елекропостачання. Як у самому місті, так і на Коксохімі. Координаційний центр з 20:00 перейшов на посилений режим роботи. Готуються електрогенератори, щоб забезпечити автономною електроенергією життєво важливі об’єкти міста», – повідомив Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, зараз фахівці з’ясовують причини та місце пошкодження електромереж.
«Нацполіція посилює охорону правопорядку у місті, а підрозділи ДСНС готуються до розгортання пунктів обігріву», – додав Жебрівський.