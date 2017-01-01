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    Авдіївка залишилася без електроенергії

    • Сьогодні, 12:57
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    Авдіївка, Донецька область.
    Фото: ВВС
    Авдіївка, Донецька область.

    Також знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію

    Авдіївка (Донецька область) і Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлені. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

     «Авдіївка та ДФС без світла, АКХЗ на власній генерації. Чекаємо дозволу СЦКК на початок ремонтних робіт», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок бойових дій в районі Авдіївки Донецької області 20 квітня, близько 20:00 була пошкоджена лінія електропередач «Орловка – Колгоспна», 5 населених пунктів залишилися без електропостачання. Жителі Авдіївки були забезпечені електропостачанням, за винятком вуличного освітлення, яке довелося відключити для стійкої роботи системи енергопостачання міста.

    Авдіївка (Донецька область) і Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлені. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов. "Авдіївка та ДФС без світла, АКХЗ на власній генерації. Чекаємо дозволу СЦКК на початок ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.
    Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/avdeevka-dfs-vnov-obestocheny-1492854074.html
    ДФС СЦКК Авдіївка Муса Магомедов
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