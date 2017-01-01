Авдіївка залишилася без електроенергії

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Фото: ВВС Авдіївка, Донецька область.

Також знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію

Авдіївка (Донецька область) і Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлені. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

«Авдіївка та ДФС без світла, АКХЗ на власній генерації. Чекаємо дозволу СЦКК на початок ремонтних робіт», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок бойових дій в районі Авдіївки Донецької області 20 квітня, близько 20:00 була пошкоджена лінія електропередач «Орловка – Колгоспна», 5 населених пунктів залишилися без електропостачання. Жителі Авдіївки були забезпечені електропостачанням, за винятком вуличного освітлення, яке довелося відключити для стійкої роботи системи енергопостачання міста.