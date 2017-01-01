Авдіївка знову з водою. Донецька фільтрувальна станція відновила роботу

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Теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі

Донецька фільтрувальна станція почала подавати воду до Авдіївки. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Авдіївка. О 13:50 Донецька фільтрувальна станція почала подачу води у місто!» – написав Зубко.

Теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

Раніше повідомлялося, що бойовики пообіцяли дотримуватись режиму тиші для ремонту на Донецькій фільтрувальній станції.

Вчора, 16 березня, електропостачання Авдіївки було повністю відновлено.