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    Авдіївка знову з водою. Донецька фільтрувальна станція відновила роботу

    • Сьогодні, 14:19
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    Теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі

    Донецька фільтрувальна станція почала подавати воду до Авдіївки. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

    «Авдіївка. О 13:50 Донецька фільтрувальна станція почала подачу води у місто!» – написав Зубко.

    Теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

    Раніше повідомлялося, що бойовики пообіцяли дотримуватись режиму тиші для ремонту на Донецькій фільтрувальній станції.

    Вчора, 16 березня, електропостачання Авдіївки було повністю відновлено. 

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