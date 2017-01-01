Авдіївка знову залишилась без світла
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Близько 19 годин Авдіївка залишилась без світла
Спеціалісти оперативних служб Авдіївки виїхали на місце події для з’ясування причин аварії
Сьогодні, 29 березня, близько 19 годин прифронтове місто залишилось без світла. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
За попередніми даними відбулося пошкодження лінії електропередач «Макіївка 2».
Спеціалісти оперативних служб та ремонтні бригади виїхали на місце події для з’ясування причин аварії та усунення неполадок.
Як відомо, ситуація в районі Авдіївки залишається напруженою.
Донецька фільтрувальна станція почала подавати воду до Авдіївки 17 березня.
16 березня, електропостачання Авдіївки було повністю відновлено.