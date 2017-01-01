Авдіївка знову зі світлом

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За даними ДСНС України, аварійно-відновлювальні роботи були завершеніо 15 год. 30 хвилин

Ремонтники відновили лінію електропередач, в Авдіївці з'явилось електропостачання.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації на своїй сторінці у Facebook.

«Авдіївка зі світлом! Ремонтники відновили ЛЕП. Щоправда, підчас ремонтних робіт монтажники виявили ще кілька незначних пошкоджень (розпущень) кабеля. Завтра, якщо дадуть режим тиші, ремонтники ліквідують і ці пошкодження», — написав Жебрівський.

За даними ДСНС України, аварійно-відновлювальні роботи були завершені станом на 15 год. 30 хв.

Він також зазначив, що ситуація з енергопостачанням та водозапезпеченням Авдіївки перебуває на постійному контролі у президента.

Нагадаємо, 11 березня внаслідок обстрілів бойовиків Авдіївка знову залишилась без світла.

Станом на 7:00 13 березня в Авдіївці було відсутнє світло. Теплопостачання здійснювалося централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.