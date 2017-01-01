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    Авдіївка знову зі світлом

    • Сьогодні, 17:18
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    За даними ДСНС України, аварійно-відновлювальні роботи були завершеніо 15 год. 30 хвилин

    Ремонтники відновили лінію електропередач, в Авдіївці з'явилось електропостачання.

    Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації на своїй сторінці у Facebook.

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    «Авдіївка зі світлом! Ремонтники відновили ЛЕП. Щоправда, підчас ремонтних робіт монтажники виявили ще кілька незначних пошкоджень (розпущень) кабеля. Завтра, якщо дадуть режим тиші, ремонтники ліквідують і ці пошкодження», — написав Жебрівський.

    За даними ДСНС України, аварійно-відновлювальні роботи були завершені станом на 15 год. 30 хв.

    Він також зазначив, що ситуація з енергопостачанням та водозапезпеченням Авдіївки перебуває на постійному контролі у президента.

    Нагадаємо, 11 березня внаслідок обстрілів бойовиків Авдіївка знову залишилась без світла.

    Станом на 7:00 13 березня в Авдіївці було відсутнє світло. Теплопостачання здійснювалося централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

     

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