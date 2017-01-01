Авдіївку покинули вже 266 осіб, в тому числі 124 дитини

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За минулу добу із міста виїхали 22 особи

Станом на 07:00 5 лютого з міста Авдіївка евакуйовані 266 осіб (з них 42 особи похилого віку та 124 дитини), протягом доби — 22 особи (з них 10 дітей). Сформовані списки з 33 осіб (з них 16 дітей) на евакуацію, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС.

На даний час до мобільних пунктів обігріву, з початку їх функціонування, звернулися 10 тис. 182 особи (за добу 929 чоловік), харчування здійснюється трьома польовими кухнями. Організована та проводиться видача населенню міста гуманітарної допомоги у вигляді продуктових та промислових наборів у пакетах, наразі видані 5 тис. 133 наборів (за добу 1112).

Як відомо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів. В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, у період з 31 січня до обіду четвертого лютого з Авдіївки виїхало 248 місцевих жителів. Серед них 118 дітей та 130 дорослих.