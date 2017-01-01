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    Авіакатастрофа під Бішкеком: експерти кажуть, що Boeing не був поламаним

    • Сьогодні, 13:17
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    На момент аварії всі системи літака були в справному стані

    Вантажний літак Boeing, що розбився 16 січня поблизу Бішкека, знаходився в справному стані. Про це повідомив на прес-конференції голова комісії з розслідування обставин авіакатастрофи, представник Міждержавного авіаційного комітету Леонід Каширський, пише ТАСС.

    «На момент аварії всі системи літака були в справному стані», - заявив він. За його словами, це попередні висновки комісії. «Про жодні технічні неполадки з борта літака не повідомлялося», - зазначив Каширський.

    Розслідуванням авіакатастрофи займається спеціальна міжнародна комісія, яку очолюють експерти МАК. До її складу також входять фахівці Агентства цивільної авіації Киргизії, а в якості спостерігачів - представники США і Туреччини.

    Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту «Манас» у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу. Міністр охорони здоров'я Киргизстану Талантбек Батиралієв повідомляв про 38 загиблихУпізнано 15 тіл, з яких п’ятеро – діти. 

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