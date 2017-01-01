Авіакатастрофа під Бішкеком: загинули 32 людини

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Місце катастрофи літака під Бішкеком

В результаті катастрофи постраждали ще вісім осіб

В результаті авіакатастрофи в аеропорту «Манас» під Бішкеком (Киргизстан) загинули 32 людини, включаючи чотирьох пілотів. Про це ІА «24.kg» повідомив міністр охорони здоров'я Талантбек Батиралієв.

За його словами, в результаті катастрофи постраждали ще вісім осіб, включаючи дітей. Їх госпіталізували.

Створено штаб на чолі з першим віце-прем'єр-міністром країни Мухамметкалиєм Абулгазієвим. На місці НП перебувають міністри транспорту, МНС, охорони здоров'я.

Раніше повідомлялося, що під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.