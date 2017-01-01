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    Авіакатастрофа під Бішкеком: загинули 32 людини

    • Сьогодні, 08:51
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    Місце катастрофи літака під Бішкеком
    Місце катастрофи літака під Бішкеком

    В результаті катастрофи постраждали ще вісім осіб

    В результаті авіакатастрофи в аеропорту «Манас» під Бішкеком (Киргизстан) загинули 32 людини, включаючи чотирьох пілотів. Про це ІА «24.kg» повідомив міністр охорони здоров'я Талантбек Батиралієв.

    За його словами, в результаті катастрофи постраждали ще вісім осіб, включаючи дітей. Їх госпіталізували.

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    Створено штаб на чолі з першим віце-прем'єр-міністром країни Мухамметкалиєм Абулгазієвим. На місці НП перебувають міністри транспорту, МНС, охорони здоров'я.

    Раніше повідомлялося, що під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.

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