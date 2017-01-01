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    Авіакатастрофа під Бішкеком: знайдено другу «чорну скриньку»

    • Сьогодні, 14:52
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    На місці катастрофи виявлено обидва самописці

    На місці аварії вантажного Boeing 747 у районі аеропорту «Манас» у Бішкеку знайдено другу «чорну скриньку». Про це повідомляється на сайті уряду Киргизстану.

    Вчора повідомлялося про виявлення бортового самописця. Він перебуває в задовільному стані.

    Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту «Манас» у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу. Міністр охорони здоров'я Киргизстану Талантбек Батиралієв повідомляв про 32 загиблихУпізнано 15 тіл, з яких п’ятеро – діти. 17 січня у Киргизстані оголошено днем загальнонаціональної жалоби за загиблими внаслідок авіакатастрофи.

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