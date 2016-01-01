Авіакатастрофа Ту-154: У Росії нова версія - помилка пілота



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В оперативному штабі зазначають, швидкість лайнера стала недостатньою для набору висоти

Літак Міністерства оборони Росії міг впасти у Чорне море не через сторонній предмет у двигуні, а через помилку пілота. Так змінили пріоритети у версіях російських слідчих розшифровані плівки з «чорного ящика», що його дістали вчора вранці.

Таких висновків притримуються експерти. У розмові пілотів чутно як один із них вигукує слово «закрилки», після чого лунає крик «падаємо». Саме через проблеми із закрилками, частинами крила літака, літак міг стати некерованим. Окрім того, в оперативному штабі зазначають, швидкість лайнера стала недостатньою для набору висоти.

Внаслідок авіакатастрофи, нагадаємо, загинуло 92 людини, – повідомляє ТСН.

Як повідомили у ФСБ, ознак теракту поки що не виявлено. Основними версіями катастрофи літака вважаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, помилка пілота і технічна несправність

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.