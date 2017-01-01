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    Авіакатастрофа у Киргизстані: упізнані 15 тіл загиблих, п’ятеро з яких – діти

    • Сьогодні, 15:15
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    Як повідомили в Turkish Airlines, літак, що розбився, належав компанії ACT Airlines

    Упізнані 15 тіл, з яких п’ятеро — діти, які стали жертвами авіаційної катастрофи «Боїнг-747», що сталася сьогодні, 16 січня поблизу Бішкека в Киргизстані.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби кабміну Киргизстану з посиланням на МОЗ країни.

    Прес-служба також наводить список упізнаних загиблих:

    1. Карипбаєва Гульзат Нурланівна 2012 р.н

    2. Карипбаєва Жилдиз Нурланівна 2014 р.н

    3. Шералієва Сабіна Уларбеківна 2011 р.н

    4. Шерали уулу Уларбек 1990 р.н

    5. Жуманали кизи Акмарал 1990р.р

    6. Чокоєва Кундуз Талайбеківна ( вагітна) 1985 р.н

    7. Осмонов Санжарбек Абдуманапович 1982 р.н

    8. Шералієва Айдай 2 роки

    9. Шаршенбеков Руслан Нурланович 2011 р.н

    10. Ісакова Гульжан Муратбеківна 1980 р.н

    11. Солтокенова Маріям Анарбеківна 2009 р.н

    12. Кожаналієва Наргиза Есенгулівна (вагітна) 1988 р.н

    13. Солтокенов Айбек Анарбекович 1988 р.н

    14. Солтокенова Фаріда Алмазбеківна 1969 р. н

    15. Кубаничбеков Гаман Кубаничбекович 1997 р.н.

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    Авіакатастрофа у Киргизстані: упізнані 15 тіл загиблих, п’ятеро з яких – діти
    Авіакатастрофа у Киргизстані: упізнані 15 тіл загиблих, п’ятеро з яких – діти
    Авіакатастрофа у Киргизстані: упізнані 15 тіл загиблих, п’ятеро з яких – діти
    Авіакатастрофа у Киргизстані: упізнані 15 тіл загиблих, п’ятеро з яких – діти
    Авіакатастрофа у Киргизстані: упізнані 15 тіл загиблих, п’ятеро з яких – діти
    Авіакатастрофа у Киргизстані: упізнані 15 тіл загиблих, п’ятеро з яких – діти
    Авіакатастрофа у Киргизстані: упізнані 15 тіл загиблих, п’ятеро з яких – діти
    Авіакатастрофа у Киргизстані: упізнані 15 тіл загиблих, п’ятеро з яких – діти
    Авіакатастрофа у Киргизстані: упізнані 15 тіл загиблих, п’ятеро з яких – діти
    Авіакатастрофа у Киргизстані: упізнані 15 тіл загиблих, п’ятеро з яких – діти
    Авіакатастрофа у Киргизстані: упізнані 15 тіл загиблих, п’ятеро з яких – діти

    Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту «Манас» у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу. Міністр охорони здоров'я Киргизстану Талантбек Батиралієв повідомляв про 32 загиблих. 17 січня у Киргизстані оголошено днем загальнонаціональної жалоби за загиблими внаслідок авіакатастрофи.

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