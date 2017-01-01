  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Авіакатастрофа у Киргизстані: знайдено «чорну скриньку»

    • Сьогодні, 13:26
    • Розсилка

    Самописець знаходиться в задовільному стані

    На місці аварії турецького Boeing 747 в Киргизстані знайдено «чорну скриньку». Про це повідомив інформаційному агентству 24.kg міністр з надзвичайних ситуацій Киргизстану Кубатбек Боронов.

    За його словами, самописець знаходиться в задовільному стані.

    Завтра о 5-й годині ранку фахівці Міждержавного авіаційного комітету прибудуть до Киргизстану для декодування даних. Крім того, дві групи будуть також спрямовані з Туреччини.

    Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу. Міністр охорони здоров'я Киргизстану Талантбек Батиралієв повідомляв про 32 загиблих17 січня у Киргизстані оголошено днем загальнонаціональної жалоби за загиблими внаслідок авіакатастрофи.

    Читайте також
    авіакатастрофа Киргизія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ