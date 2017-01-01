Авіакатастрофа у Киргизстані: знайдено «чорну скриньку»

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Самописець знаходиться в задовільному стані

На місці аварії турецького Boeing 747 в Киргизстані знайдено «чорну скриньку». Про це повідомив інформаційному агентству 24.kg міністр з надзвичайних ситуацій Киргизстану Кубатбек Боронов.

За його словами, самописець знаходиться в задовільному стані.

Завтра о 5-й годині ранку фахівці Міждержавного авіаційного комітету прибудуть до Киргизстану для декодування даних. Крім того, дві групи будуть також спрямовані з Туреччини.

Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу. Міністр охорони здоров'я Киргизстану Талантбек Батиралієв повідомляв про 32 загиблих. 17 січня у Киргизстані оголошено днем загальнонаціональної жалоби за загиблими внаслідок авіакатастрофи.