Авіакатастрофа в Африці: дев’ятеро пасажирів вижили

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Пасажирський літак розбився під час спроби здійснити аварійну посадку

Після авіакатастрофи пасажирського літака в аеропорту міста Вау у Південному Судані під уламками виявили 9 живих пасажирів.

Про це повідомляє Eye Radio Juba.

«Дев'ятьох людей виявили під уламками», - зазначається в публікації.

Вони додали, що перед падінням у хвостовій частині літака був помічений дим. Літак загорівся відразу після аварійної посадки.

Нагадаємо, в Південному Судані розбився пасажирський літак, на борту перебували 44 людини.

Аварія сталася в аеропорту міста Вау - адміністративного центру провінції Західний Бахр-ель-Газаль.

Літак належав авіакомпанії South Supreme. Вона володіє двома Fokker 50As. З травня 2014 року авіакомпанія здійснює регулярні рейси три рази на тиждень між Джубою і Ентеббе.