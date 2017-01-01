Авіакатастрофа в Африці: дев’ятеро пасажирів вижили
- Сьогодні, 19:29
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Пасажирський літак розбився під час спроби здійснити аварійну посадку
Після авіакатастрофи пасажирського літака в аеропорту міста Вау у Південному Судані під уламками виявили 9 живих пасажирів.
Про це повідомляє Eye Radio Juba.
«Дев'ятьох людей виявили під уламками», - зазначається в публікації.
Вони додали, що перед падінням у хвостовій частині літака був помічений дим. Літак загорівся відразу після аварійної посадки.
Нагадаємо, в Південному Судані розбився пасажирський літак, на борту перебували 44 людини.
Аварія сталася в аеропорту міста Вау - адміністративного центру провінції Західний Бахр-ель-Газаль.
Літак належав авіакомпанії South Supreme. Вона володіє двома Fokker 50As. З травня 2014 року авіакомпанія здійснює регулярні рейси три рази на тиждень між Джубою і Ентеббе.