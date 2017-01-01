Авіакатастрофа в африканському місті Вау: вижили усі пасажири

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Всі пасажири були евакуйовані з літака, перш ніж він загорівся

Всі пасажири, які знаходилися на борту літака, що зазнав аварії в Південному Судані, вижили.

Про це повідомляє видання Аirlive з посиланням на представника авіаперевізника.

«Втрат немає. Всі пасажири були евакуйовані з літака, перш ніж він загорівся», - повідомив представник авіаперевізника.

«Літак приземлився, а потім піднявся знову. Пілот не міг контролювати його», - сказав виконуючий обов'язки менеджера аеропорту Вау Стівен Йунглу, який також є заступником директора обслуговування повітряного руху.

Коли літак розбився, його двері відчинилися, що дозволило пілоту і аварійно-рятувальним бригадам витягти всіх пасажирів і членів екіпажу. Травмованих доправили до місцевої лікарні.

Нагадаємо, в Південному Судані розбився пасажирський літак, на борту перебували 44 людини.

Раніше повідомлялося, що живими бууло знайдено дев’ятеро пасажирів.