Авіакатастрофа в африканському місті Вау: вижили усі пасажири
- Сьогодні, 20:39
-
Розсилка
Всі пасажири були евакуйовані з літака, перш ніж він загорівся
Всі пасажири, які знаходилися на борту літака, що зазнав аварії в Південному Судані, вижили.
Про це повідомляє видання Аirlive з посиланням на представника авіаперевізника.
«Втрат немає. Всі пасажири були евакуйовані з літака, перш ніж він загорівся», - повідомив представник авіаперевізника.
«Літак приземлився, а потім піднявся знову. Пілот не міг контролювати його», - сказав виконуючий обов'язки менеджера аеропорту Вау Стівен Йунглу, який також є заступником директора обслуговування повітряного руху.
Коли літак розбився, його двері відчинилися, що дозволило пілоту і аварійно-рятувальним бригадам витягти всіх пасажирів і членів екіпажу. Травмованих доправили до місцевої лікарні.
Нагадаємо, в Південному Судані розбився пасажирський літак, на борту перебували 44 людини.
Раніше повідомлялося, що живими бууло знайдено дев’ятеро пасажирів.