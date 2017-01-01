Авіакомпанії торік втратили або доставили із затримкою 21 млн валіз – дослідження

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Фото: AnsWiki За даними SITA, 7% валіз було втрачено безповоротно

Найчастіше проблеми з багажем виникали торік у європейських авіакомпаній

У 2016 році авіакомпанії у світі втратили або доставили із затримкою 21,6 мільйона валіз, які авіапасажири здавали в багаж. Про це йдеться в дослідженні SITA Baggage Report 2017, передає «Главком».

«Порівняно з 2015 роком цей показник впав на 7,2% при зафіксованому в 2016 році зростанні пасажиропотоку на 5,89%. Завдяки цьому кількість втрачених або оброблених неправильно одиниць багажу в 2016 році в середньому по світу становило 5,73 на 1000 пасажирів, що на 12,25% менше, ніж у 2015 році та на 69,7% менше порівняно з 2007 роком. Витрати авіакомпаній через неправильну обробки багажу в 2016 році становили 2,1 млрд доларів», – зазначається у документі.

Найбільші показники втраченого або неправильно обробленого багажу в перерахунку на 1000 пасажирів у 2016 році було зафіксовано в Європі – 8,06 одиниць, найменші – в Північній Америці, де втрачалося 2,7 одиниці багажу на 1000 пасажирів, і Азії, де цей показник становив 1,81 одиниці.

За даними SITA, з 21,6 млн неправильно оброблених валіз 7% було втрачено безповоротно або вкрадено, 16% – пошкоджено (або частину речей з них було вкрадено), 77% валіз були доставлені в цілості, але із затримкою.

Майже 47% проблем з багажем було пов'язано з його обробкою під час трансферу, в 16% випадків речі пасажирів забували або не встигали завантажити в літак, у 15% проблеми викликали неправильне оформлення квитка або питання забезпечення безпеки.