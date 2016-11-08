Австралія потерпає від негоди: жахливий циклон забрав принаймні два життя

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Фото: News Corp Australia, AAP

Було евакуйовано близько 20 тисяч мешканців Нового Південного Вельсу

Не менше двох людей загинуло та четверо вважаються зниклими безвісти внаслідок тропічного циклону «Деббі», який у вівторок вдарив по узбережжю Австралії.

Згідно з інформацією представників поліції, у п'ятницю зранку було виявлено тіло жінки на її приватній власності на південь від міста Марвілламба (Новий Південний Вельс), а у другій половині дня знайдено іншу загиблу, яка знаходилася в автомобілі, що був зметений потужним водним потоком у дамбу неподалік від містечка Гангал (Новий Південний Вельс). Ще четверо осіб оголошено зниклими безвісти.

Незважаючи на те, що циклон, рухаючись вглиб материка, втратив свою руйнівну силу, викликані ним зливи призвели до потужних повеней у штатах Квінсленд та Новий Південний Вельс. У результаті близько 20 тисяч мешканців Нового Південного Вельсу було евакуйовано.

Джерело: Укрінформ