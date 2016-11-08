Австралія потерпає від негоди: жахливий циклон забрав принаймні два життя
- Сьогодні, 10:12
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Було евакуйовано близько 20 тисяч мешканців Нового Південного Вельсу
Не менше двох людей загинуло та четверо вважаються зниклими безвісти внаслідок тропічного циклону «Деббі», який у вівторок вдарив по узбережжю Австралії.
Згідно з інформацією представників поліції, у п'ятницю зранку було виявлено тіло жінки на її приватній власності на південь від міста Марвілламба (Новий Південний Вельс), а у другій половині дня знайдено іншу загиблу, яка знаходилася в автомобілі, що був зметений потужним водним потоком у дамбу неподалік від містечка Гангал (Новий Південний Вельс). Ще четверо осіб оголошено зниклими безвісти.
Незважаючи на те, що циклон, рухаючись вглиб материка, втратив свою руйнівну силу, викликані ним зливи призвели до потужних повеней у штатах Квінсленд та Новий Південний Вельс. У результаті близько 20 тисяч мешканців Нового Південного Вельсу було евакуйовано.
Джерело: Укрінформ