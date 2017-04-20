Австралія ускладнила для іноземців процес отримання громадянства

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Паспорт громадянина Австралії

Мігранти повинні будуть продемонструвати, що вони інтегровані в австралійське суспільство

Федеральний уряд Австралії оголосив про прийняття рішення щодо зміни правил надання громадянства іноземцям.

Про це повідомляє телекомпанія АВС.

«Членство в австралійській сім'ї є привілеєм і повинно бути надане тим, хто підтримує наші цінності, поважає наші закони і хоче працювати задля інтеграції та покращання життя в Австралії», - сказав прем'єр-міністр країни Малкольм Тернбулл.

Майбутні зміни значно ускладнять набуття громадянства мігрантами. Так нововвведеннями, зокрема, пропонується запровадження більш жорсткого тесту на володіння англійською мовою; мігрантам, які стають постійними мешканцями, відтепер доведеться чекати чотири роки, перш ніж вони зможуть подати заяву на громадянство - замість одного року, згідно з існуючими правилами; кількість спроб проходження тесту на громадянство буде обмежено трьома – досі число спроб було необмеженим – у випадку не складання тесту втретє, заявнику доведеться чекати ще два роки, перш ніж він зможе спробувати знову пройти тестування.

Також мігранти повинні будуть продемонструвати, що вони інтегровані в австралійське суспільство, наприклад, шляхом надання доказів того, що вони працюють, а їхні діти навчаються у школі. Окрім того, заявники на отримання австралійського громадянства зіткнуться з жорсткою перевіркою, метою якої буде оцінка прихильності до Австралії та їхнього ставлення до свободи віросповідання і рівності чоловіків і жінок.

Таким чином, за словами представників уряду, нова процедура надання громадянства має на меті краще врахування традиційних австралійських цінностей.