Австралія закликала Malaysia Airlines виплатити компенсації родинам жертв MH17
- Сьогодні, 05:57
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Родичі загиблих мають право на отримання близько 200 тис. дол. компенсації, якщо буде доведено недбалість з боку компаніїМіністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп закликала авіакомпанію Malaysia Airlines своєчасно виплатити компенсації сім'ям жертв рейсів MH370 і MH17.
Про це повідомляє видання The Australian.
«Джулі Бiшоп закликала Малайзію виконати свої зобов'язання в рамках міжнародного права, зокрема Монреальської конвенції, перед урядом та родинами австралійських жертв», - ідеться у повідомленні.
Раніше було висловлено занепокоєння у зв'язку з тим, що авіакомпанія провела реструктуризацію свого бізнесу, аби відкласти судові розгляди. Наразі триває розгляд більше 10 судових справ у різних інстанціях австралійських федеральних і верховних судів.
Родичі загиблих мають право на отримання близько 200 тис. дол. компенсації, якщо буде доведено недбалість з боку компанії.
Утім, прес-секретар Malaysia Airlines спростувала інформацію про наміри компанії затримувати виплати родичам загиблих.