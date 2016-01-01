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    Австралія закликала Malaysia Airlines виплатити компенсації родинам жертв MH17

    • Сьогодні, 05:57
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    Родичі загиблих мають право на отримання близько 200 тис. дол. компенсації, якщо буде доведено недбалість з боку компанії

    Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп закликала авіакомпанію Malaysia Airlines своєчасно виплатити компенсації сім'ям жертв рейсів MH370 і MH17.

    Про це повідомляє видання The Australian.

    «Джулі Бiшоп закликала Малайзію виконати свої зобов'язання в рамках міжнародного права, зокрема Монреальської конвенції, перед урядом та родинами австралійських жертв», - ідеться у повідомленні.

    Раніше було висловлено занепокоєння у зв'язку з тим, що авіакомпанія провела реструктуризацію свого бізнесу, аби відкласти судові розгляди. Наразі триває розгляд більше 10 судових справ у різних інстанціях австралійських федеральних і верховних судів.

    Родичі загиблих мають право на отримання близько 200 тис. дол. компенсації, якщо буде доведено недбалість з боку компанії.

    Утім, прес-секретар Malaysia Airlines спростувала інформацію про наміри компанії затримувати виплати родичам загиблих.

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