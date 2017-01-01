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    Австралійських католицьких священиків звинувачують у педофілії

    • Сьогодні, 10:09
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    Католицькі священники
    Католицькі священники

    Найбільша кількість таких випадків зафіксована серед служителів Ордену госпітальєрів святого Івана Божого

    Близько 7% австралійських католицьких священиків брали участь в розбещенні неповнолітніх за останні 60 років. Про це повідомила Королівська комісія Австралії.

    За даними розслідування, проведеного комісією, з 1980 по 2015 рік близько 4,5 тисячі людей зізналися в тому, що вони стали жертвами домагань з боку представників церкви.

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    Найбільша кількість таких випадків зафіксована серед служителів Ордену госпітальєрів святого Івана Божого. Згідно з доповіддю, близько 40% його служителів причетні до розбещення дітей.

    «(Скарги. - Ред.) дітей ніхто не слухав, більше того - дітей карали. Звинувачення розслідувалися. Священики та інші служителі церкви переходили в інші парафії, де ніхто нічого не знав про їхнє минуле», - розповів юрист комісії Гейл Фернесс.

    Шістьох архієпископів викликали в комісію у найближчі три тижні, аби вони пояснили причини такої поведінки з боку священиків.

    «Протягом цих трьох тижнів неминуче буде багато важких і навіть шокуючих моментів. Але водночас це шанс розповісти про те, що зробили, що роблять і що будуть робити, аби майбутнє було набагато кращим за минуле», - заявив архієпископ Брисбена Марк Колрідж.

    Остаточні висновки розслідування комісія має представити до кінця року.

    Джерело: ВВС Україна
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