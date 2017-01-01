Австрія платитиме тисячу євро біженцям, які погодяться повернутися додому

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Фото: Sebastian Kahnert, APA/HERBERT PFARRHOFER

Зараз за добровільне повернення додому можна отримати 500 євро

Австрія подвоїла суму грошової винагороди за добровільне повернення біженців додому.

Про це заявив глава МВС Австрії Вольфганг Соботка, повідомляє австрійське видання Krone.

За його словами, перша тисяча біженців, які погодяться лишити Австрію добровільно, отримає по 1000 євро. Зараз за добровільне повернення додому можна отримати 500 євро.

На додачу Австрія організує повернення біженців до Афганістану, Пакистану, Іраку та Ірану.

Як зазначив Соботка, до 2019 року очікується, що Австрію покинуть 50 тис. біженців без перспектив залишитися в країні. Значна частина має виїхати з Австрії добровільно.

У минулому році Австрію залишили 10 тис. біженців, з них 5,8 тис. осіб виїхали добровільно.