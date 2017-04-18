Австрія: Туреччина поховала перспективу членства в ЄС через референдум

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Канцлер Австрії Крістіан Керн

В Австрії пропонують працювати для укладення угоди про сусідство між ЄС та Туреччиною

Австрійські лідери заявили, що Євросоюз повинен припинити переговори про вступ Туреччини після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган виграв референдум про посилення своїх повноважень.

Про це повідомляє The Local.

«З тим, що відбулося, перспектива членства (Туреччини) похована в практичному плані. Ми вступаємо в нову еру», - сказав канцлер Австрії Крістіан Керн.

Як і інші європейські лідери, Керн також висловився проти будь-яких кроків щодо відновлення смертної кари в Туреччині.

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив, що після референдуму в Туреччині, «ми більше не можемо просто повернутися до бізнесу як зазвичай».

«Ми повинні бути чесними щодо відносини між ЄС і Туреччиною. Ми повинні покласти край переговорам про вступ до ЄС і замість цього працювати для укладення угоди про сусідство», - сказав він.

Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.

Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.

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Джерело: Європейська правда