Австрійців шокувала корупція в Нацбанку України – Тарута

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Інтерв'ю Сергія Тарути австрійським ЗМІ

Депутат заявив, що у США та Європи більше немає ілюзій з приводу Гонтаревої

Європейські журналісти вражені тим, що глава Нацбанку України Валерія Гонтарева як учасник фінансових схем Януковича не тільки не притягнута до відповідальності, а й навіть не допитана українською прокуратурою. Про це заявив народний депутат Сергій Тарута, коментуючи своє інтерв'ю провідному австрійському виданню Trend.

«Зустріч у Відні відбулася з ініціативи європейських журналістів. Брошура про Валерію Гонтареву, яку ми роздавали кілька місяців тому у Вашингтоні, зацікавила багатьох і в Європі. В Австрії ми спілкувалися з журналістами багатьох видань. Австрійці, німці хочуть краще зрозуміти, що відбувається в країні, яка домагається безвізового режиму, яка хоче стати асоціативним членом Євросоюзу», – заявив Тарута.

За словами нардепа, йому ставили багато запитань з приводу корупції в Україні. Журналісти цікавилися, чому вона досі існує на найвищому рівні.

«Для австрійців стало шоком, що глава Національного банку країни – одна з головних дійових осіб української корупції, людина, яка допомагала відмивати гроші колишнього режиму і зараз так само легалізує корупційну ренту для нових керівників країни», – наголосив парламентарій.

На думку Сергія Тарути, інтерес до Валерії Гонтаревої серед міжнародних видань після націоналізації Приватбанку тільки зросте, бо «глава НБУ повісила на українців 5 млрд доларів боргів приватної структури».

При цьому депутат заявив, що у США та Європи більше немає ілюзій з приводу Гонтаревої. «Всі розуміють, що це за співучасті Гонтаревої з банку в офшори виводилося мільярдне рефінансування, а діра в капіталі тим часом розросталася. На жаль, в Україні за нинішньої влади у Гонтаревої повний імунітет. Але не сумніваюся, що їй доведеться відповісти перед законом – у США і Європі з приводу Гонтаревої вже не мають ілюзій. Бігти вона може лише до Москви, до своїх друзів з путінського ВТБ», – резюмував народний депутат.

Нагадаємо, у свіжому номері австрійського видання Trend було опубліковано інтерв'ю Сергія Тарути, в якому він звинуватив Гонтареву у відмиванні 30 млрд грн. Зокрема, йдеться про кошти, які в рамках траншу надали міжнародні та фінансові структури, а також гроші, призначені для рефінансування банків.