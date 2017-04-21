Австрійські політики поїхали до окупованого Криму виконувати контракт з РФ - посол

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Посол України в Австрії Олександр Щерба

Посольство України звернулося з цього приводу з нотою до МЗС Австрії

Посольство України Австрії звернулося з офіційною нотою до австрійського зовнішньополітичного відомства через візит кількох австрійських політиків до окупованого Криму. Про це «Європейській правді» повідомив посол Олександр Щерба.

Як повідомляла ЄП, до Криму для участі в так званому «Ялтинському міжнародному економічному форумі» приїхали політики з кількох європейських держав.

В посольстві відомо, що була анонсована участь п’яти австрійських учасників, підтвердив Щерба.

«Звертає на себе увагу, що всі п’ятеро представляють праворадикальну Австрійську партію свободи (АПС). Схоже, АПС, яка у січні уклала п’ятирічний контракт про співпрацю з путінською партією «Єдина Росія», починає реалізовувати цей контракт», - наголосив посол.

За його словами, посольство наперед зв’язалося з тими політиками, хто був заявлений серед можливих учасників події, і повідомило про відповідальність за порушення українського законодавства.

«Ми відслідковуємо, хто насправді прийняв запрошення окупантів. Усі вони ознайомлені з наслідками такого рішення (крім тих, хто вже бував в окупованому Криму і тому не має чого втрачати ні в плані зіпсованої репутації, ні в плані наслідків з точки зору українського законодавства)», - заявив посол.

Щерба також додав, що 14 квітня, «щойно став відомий попередній склад учасників від Австрії», посольство звернулося з цього приводу з нотою до МЗС Австрії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на територію окупованого Криму приїхала низка проросійських бізнесменів, політиків і громадських діячів з Європи, які візьмуть участь у так званому економічному форумі.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації у зв'язку з проведенням в окупованому Криму так званого Ялтинського міжнародного економічного форуму.